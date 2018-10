Siguiri : restructuration du parti et présentation du nouveau maire au centre d’une rencontre au siège du RPG

Ils étaient nombreux à se rencontrer au siège traditionnel du Rpg arc-en-ciel de Siguiri. L’objectif est de présenter le tout nouveau maire de la commune urbaine de Siguiri Koumba Sékou Magassouba aux militants et sympathisants du parti.

La réunion était présidée par le préfet de Siguiri Elhadj Ibrahima Kalil Keita, accompagné du secrétaire général chargé des collectivités Sinè Magassouba.

Au centre également des débats, la restructuration du parti, la paix et la quiétude dans la cité.

Pour honorer le parti au pouvoir, Fanta Mady Camara, membre du bureau politique national a fait un don à la jeunesse du Rpg arc-en-ciel mais aussi à toute la population de Siguiri. Il s’agit de 16 télévisions plus un équipement complet de « Fanfare ».

Taliby Dabo, membre influent du parti présent à la réunion, a félicité le donateur pour son geste.

Dans la même logique, l’ex maire de la ville de Kankan Fodé 4 Kourouma a fait le parcours du Rpg arc-en-ciel « C’est à travers plusieurs choses que Siguiri a été le bastion du Rpg arc-en-ciel. Donc, resserrez les rangs », a-t-il expliqué.

Dans le même cadre, Taliby Dabo s’est intéressé les projets du professeur Alpha Condé en 2019 -2020

« Alpha a préparé les années à venir parce-que les élections pointent à l’horizon, donc il est temps de réfléchir », a-t-il déclaré.

Cette réunion a pris fin dans un climat de convivialité et de cohésion, le tout sur fond de bénédictions et de prières pour la paix et la quiétude sociale.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

(+224) 622478601.