Siguiri: saisie record de 734,4 kilos de chanvre indien par la CMIS no15

Lors d’une patrouille mixte opérée par les forces de sécurité et de défense dans la nuit du mercredi 26 juillet à jeudi 27 juillet, plus de 734 kilos de chanvre indien ont été saisis dans un véhicule en provenance de la république du Mali. C’est devant le commandant du bataillon d’infanterie de Siguiri colonel Mamady Condé avec le commandant de la gendarmerie départementale Lah Moussa Traoré et le commissaire divisionnaire de la police Pépé Kpogomou que le coup de filet a été réalisé.

« Nous avons saisi 18 colis et dans chaque colis nous avons trouvé 24 blocs et chaque bloc pèse 1,7kilogramme, donc en faisant le calcul, le nombre de kilogramme peut atteindre 734,4 kilogrammes. Au moment où les agents arrivaient, l’embarquement était déjà dans le camion malien vers deux autres véhicules. Finalement, on a pu arrêter un véhicule mais ça trouvé qu’un autre coli est parti », dit le commissaire divisionnaire de la police de Siguiri Pépé Kpogomou.

Récemment, une quantité importante de chanvre indien a été saisie à Sèkè Kolenda, une autre localité du M’Bouré

Aussi faut-il préciser que la préfecture de Siguiri, ville très peuplée au nord-est de la Guinée, de par sa position géographique serait aujourd’hui la capitale de la fraude après Conakry.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

