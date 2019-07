Siguiri : un accident de la circulation fait 8 morts et des blessés graves

Dans la nuit du mardi à mercredi 24 juillet dernier, un camion de marque Mercedes immatriculé de RC 8726 s’est renversé sur la route de Bouré. Selon nos informations, le camion quittait en du marché hebdomadaire de Kouroukan-Bouhariah, une localité qui relève dans la sous-préfecture de Boure-Kintinian.

« Sur place, six (6) personnes ont trouvé la mort et ce mardi 24 juillet, deux (2) autres blessés ont rendu l’âme. Ce qui complète le nombre de morts à 8 morts et plus 11 autres personnes gravement blessées se trouvent actuellement à l’hôpital préfectoral où elles reçoivent des soins intensifs », nous informe-ton.

Interrogé, le chargé des constats à la police routière de Siguiri, Sékou Pélé Keita précisé : « Hier, mon chef m’a appelé pour me dire qu’un camion s’est renversé vers le quartier Teleladji commune. Arrivé sur les lieux, nous avons vu les dégâts et il fallait trouver un autre camion pour enlever le camion sur les gens. Après différents constants, nous nous sommes rendus compte que c’est l’excès de vitesse et la surcharge du camion sont à l’origine de cet accident grave », explique-t-il.

Aux dernières nouvelles, les corps sont remis aux parents et les blessés sont toujours admis à l’hôpital préfectoral de Siguiri pour des soins.

Moussa Koutoubou condé, correspondant à Siguiri

