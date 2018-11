Siguirini : des affrontements signalés entre jeunes du RPG et nouvelles autorités de la commune rurale

Très tôt dans la matinée de ce mardi 27 novembre 2018, des affrontements ont eu lieu entre des jeunes du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel) et les nouveaux élus de la commune rurale de Siguirini, située à 170 km de la commune urbaine de Siguiri.

Selon nos informations, cette histoire date depuis l’annonce des résultats des élections communales du 4 février dernier. « Depuis lors, le RPG Arc-en-ciel et la structure dénommée »CIRDS » du candidat indépendant sont devenus de véritables adversaires sur le terrain. Ce sont des jeunes du RPG Arc-en-ciel qui menacent toujours les conseillers de la nouvelle équipe », nous informe-t-on.

Joint pour en savoir d’avantage, le nouveau maire Sékou Keita a bien voulu s’exprimer e ces termes : « Nous avons décidé de travailler parce que les autorités préfectorales nous ont autorisé de le faire. Très malheureusement, ce matin au moment où on n’avait commencé à prendre l’initiative d’aménager une partie pour commencer notre travail, ils (jeunes du RPG Arc-en-ciel) sont venus nous interrompre avec violence… ».

Poursuivant, notre interlocuteur a précisé que ces affrontements se sont déroulés à l’absence des autorités sous-préfectorales et sécuritaires. « Mais on est exposé ici, on va se tuer parce que aucune autorité n’est présente », dira-t-il entre autres, avant de mentionner que ni le sous-préfet ni son secrétaire communautaire ne sont présents en ce moment dans la localité (Siguirini).

Quant aux jeunes du RPG Arc-en-ciel, ils déclarent qu’ils ont été provoqués par leurs adversaires de la structure indépendant « CIRDS ». A signaler que les deux parties s’affrontent à cause du contrôle de la mairie.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224 622478601