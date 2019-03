Siguirini : le nouveau maire Sékou keita poursuivi par l’ancienne équipe communale

Le nouveau patron de la commune rurale de Siguirini, Sékou Keita est poursuivi par l’ancienne équipe de ladite commune au tribunal de première instance de Siguiri. Selon nos informations, il est poursuivi pour « blessure, bastonnade et tentative d’assassinat » par l’ancien maire, Lamine et un certain Nènè Vieux qui serait à Conakry depuis des mois pour des raisons de santé.

Joint par la rédaction de MEDIAGUINEE, le concerné (Sékou Keita) a tenu à préciser : « Notre victoire n’a pas plus à nos adversaires. Je vous jure que les gens qui ont attaqué la mission, barricadé les routes, mettre le feu aux pneus seront poursuivis. Nous avons d’ailleurs porté plainte contre ces gens là au commissariat de police de Siguiri, leur chef de mission ou leader s’appelle Ansoumane Savané.»

Poursuivant, notre interlocuteur élu maire sous les couleurs d’une liste indépendante affirme qu’il a déjà répondu à sa convocation au tribunal. « La semaine dernière, on s’est présenté au tribunal de première instance de Siguiri parce que c’est l’ancien maire et Nènè vieux qui ont porté plainte. Ce dernier (Nènè Vieux) a d’ailleurs perdu son œil dans cette affaire de maire. Le juge a demandé de présenter le carnet de visite mais depuis qu’il a quitté ce jour, il n’est plus revenu. Nous apprenons qu’il est à Conakry pour des soins », dit le maire.

Dans la même logique, il a révélé : « L’ancienne équipe de la commune rurale de Siguirini a blessé les gens avec fusils. J’ai même envoyé tous ces éléments y compris les fusils et les balles de calibres à la police. Mais jusqu’à présent, la police n’a rien dit par rapport à ça… »

Aux dernières nouvelles, nous apprenons que le maire, Sékou Keita est attendu ce mardi 26 mars, au tribunal de première instance de Siguiri pour des fins d’enquête.

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri