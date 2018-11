Siguirini/Siguiri : le secrétaire général de la commune rurale expulsé par une foule en colère

Ce mardi 20 novembre 2018, le secrétaire général de la commune rurale de la sous-préfecture de Siguirini, Kandja Keita a été expulsé de son bureau par une foule en colère avant qu’elle (foule) ne ferme portes et fenêtres du bureau de la commune. En plus de son expulsion, il (secrétaire communal) s’est vu dépossédé de sa moto par la même foule.

Selon nos informations, les habitants de cette sous-préfecture située à 190 km de la commune urbaine de Siguiri seraient en colère contre les autorités préfectorales qui refuseraient de venir installer officiellement le candidat indépendant de la structure « CIRDS » qui a été élu maire de ladite localité devant le candidat du parti au pouvoir (RPG Arc-en-ciel).

Joint par notre rédaction, le nouveau maire de la commune rurale, Mamoudou Keita a tenu à préciser : « Après l’installation, c’est la passation de service qui nous inquiète ici à Siguirini parce que la plupart des maires des différentes communes de Siguiri sont installés et les passations de service sont faites. On se demande pourquoi ça retarde à Siguirini ? C’est vraiment dommage et c’est pourquoi les gens se sont soulevés contre le secrétaire général de la commune rurale pensant que c’est lui qui retarde les choses », dira-t-il entre autres, avant de condamner énergiquement ce qui est arrivé au secrétaire général de la commune rurale.

Nous y reviendrons !

Moussa Koutoubou Condé, correspondant à Siguiri

+224)622478601