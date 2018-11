Situation des Guinéens en Angola : un homme d’affaires soutient que ‘’ce n’est pas une opération ciblée contre seulement nos compatriotes’’

La situation des Guinéens vivant en Angola continue de préoccuper tous le monde y compris ceux légalement installés au pays du président João Lourenço. Ce jeudi 4 novembre 2018, Moustapha Sylla, homme d’Affaires et représentant du RPG Arc-en-ciel en Angola qui y vit depuis plus de 20 ans est sorti de son silence pour donner des explications relatives à la situation des Guinéens vivant en Angola.

‘’Je peux vous dire que ce n’est pas une opération ciblée contre seulement nos compatriotes comme d’autres peuvent le penser’’

‘’Comme vous le savez, pour le moment le gouvernement angolais est en train de faire une opération qui s’appelle transparence totale. Depuis l’avènement de son Excellence le président Lourenço à la tête de l’Angola et du parti MPLA, durant les campagnes, il avait dit qu’il allait combattre la corruption. Donc, c’est dans ce cadre que cette opération est entrée en vigueur. Je peux vous dire que ce n’est pas une opération ciblée contre seulement nos compatriotes comme d’autres peuvent le penser.

‘’Nous avons certains de nos compatriotes qui ont une situation totalement légale et je peux vous dire que le gouvernement angolais ne fait pas d’injustice par rapport à cela’’

Vous avez vu il y a quelques jours 370 mille personnes de la République Démocratique du Congo (RDC) ont été rapatriées. Leur rapatriement est plus facile parce que l’Angola a une frontière de 1200 km2 avec la RDC mais par rapport à nos compatriotes, c’est difficile. Nous avons certains de nos compatriotes qui ont une situation totalement légale et je peux vous dire que le gouvernement angolais ne fait pas d’injustice par rapport à cela. Nous avons aussi certains de nos compatriotes qui ne sont pas dans les situations régulières et l’Angola est un Etat souverain qui veut jouir de sa souveraineté. Ce qui ne veut pas dire que c’est un Etat méchant’’, a-t-il dit.

Poursuivant, il pense que le problème doit être sur la table entre le président guinéen et angolais pour la simple raison que nombreux sont nos compatriotes qui vivent dans la pauvreté et qui veulent vite retourner en Guinée.

‘’Aujourd’hui, la vérité est que plusieurs de nos compatriotes qui sont là-bas sont dans les situations pas légales’’

‘’J’ai passé plus de 20 ans là-bas et je peux vous dire que si vous êtes dans des situations légales, vous êtes considéré comme un Angolais, vous avez les mêmes droits qu’un Angolais. Aujourd’hui, la vérité est que plusieurs de nos compatriotes qui sont là-bas sont dans les situations pas légales. Nous demandons, comme il y a une entente entre les gouvernements guinéen et angolais c’est-à-dire, historiquement, s’il y a une sorte de doléance auprès du gouvernement angolais à travers le ministre des Affaires Etrangères et notre Ambassadeur basé en Angola pour pouvoir donner un petit temps à nos compatriotes qui ne sont pas dans les situations légales de quitter et de laisser en paix ceux qui sont dans situations légales. Il faut qu’on trouve très rapidement un mécanisme parce que beaucoup de nos compatriotes vivent dans la pauvreté et ils veulent absolument quitter pour rejoindre leur pays (la Guinée)’’, insiste Moustapaha Sylla qui croit en un dénouement heureux pour les Guinéens.

Mohamed Cissé

+224 623 33 83 57