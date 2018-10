Sommet de la Francophonie : Alpha Condé est à Erevan

Le président Alpha Condé est à Erevan, en Arménie pour le 17ème sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays membres de la Francophonie. Ces travaux de deux jours qui s’ouvrent ce jeudi ont pour thème « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité, source de paix et de prospérité ».

Au cours de ce sommet, il y aura l’élection du Secrétaire général de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), poste auquel la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo est candidate face la Canadienne d’origine haïtienne, Michaëlle Jean qui achève son premier mandat à la tête de l’Organisation.

Issa