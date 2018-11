Matam/Sorel Bangoura de l’UFDG après l’élection du maire : ‘’celui qui a été élu maire est un grand-frère’’

Seydouba Sacko de l’Union des Forces Républicaines (UFR) de l’ancien Premier ministre Sidya Touré a été élu ce vendredi 16 novembre 2018, à la tête de la commune de Matam avec 34 voix sur 35 conseillers. Au sortir de la salle de l’élection, le fédéral de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) à Matam, Soriba Sorel Bangoura a déclaré qu’il est heureux de l’élection du candidat de l’UFR qui est selon lui, ‘’un grand-frère’’.

‘’Vous savez dans la vie et en politique, on a dès fois des choix. Et pour moi, je suis très content et très fier de ce qui vient de se passer, qui permet d’ailleurs à Matam et à toute la Guinée de sortir de cette transition. Je suis fier et je souhaite à l’équipe qui vient de remporter l’exécutif bonne chance et je souhaite qu’il soit à la hauteur de notre confiance. Et que Matam puisse enfin bouger, c’est ce qui est important’’, dira-t-il entre autres.

Parlant de sa relation avec le nouveau maire, il a précisé : celui qui a été élu maire Sacko est mon grand-frère. Je me suis dis que je préfère m’abstenir pour qu’il soit maire compte tenu non seulement de son âge mais aussi de son expérience…’’

Candidat malheureux au poste du 1er vice maire selon lui, il a tenu à préciser : ‘’C’est Dieu qui n’a pas voulu que je sois le premier vice maire. Mais cela veut dire que je dois pouvoir contribuer pour Matam comme je le fais toujours. Pour moi, ce n’est pas une déception. Tous les gens qui m’écoutent doivent comprendre qu’une élection, c’est comme un match de football, les gens doivent cohabiter ensemble et travailler ensemble. Moi, c’est fini et le combat commence maintenant là. Qu’ils (les élus) ne commettent pas d’erreurs sinon ils me trouveront devant eux…’’

Elisa Camara

