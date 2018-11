Sport : l’Angola remporte la Coupe du monde de football pour amputés

La 15è édition du Mondial de football pour amputés a pris fin hier dimanche 4 Novembre 2018, à Guadalajara au Mexique. L’Angola est sorti victorieux et devient la première nation africaine à remporter la Coupe du monde de football pour amputés.

En finale, les Africains ont dominé la Turquie, championne d’Europe dans les tirs au but 5-4. Le Nigeria et le Kenya n’ont pas connu une même sortie que l’Angola. Le Kenya a enregistré une victoire 2-1 devant les Etats-Unis en poules après une défaite face à la Turquie 1-4 avant de s’incliner en huitièmes de finale devant la Russie.

Il faut rappeler que le Liberia et le Ghana qui devaient également prendre part à l’événement, ont déclaré forfait. La cause serait liée aux problèmes de vol et le manque de financement. 24 pays ont pris part à cette 15è édition du Mondial de football pour amputés.

Mohamed Cissé