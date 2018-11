SPPG/Kankan : Alpha Oumar Koïta, correspondant de Mediaguinee plébiscité !!!

Le syndicat des professionnels de la Presse Privée de Guinée (SPPG) a mis en place jeudi 22 novembre dernier sa première antenne à l’intérieur du pays. C’est la salle de conférence de la radio rurale de Kankan, antenne Haute Guinée, qui a servi de cadre à l’installation de cette première antenne du S.P.P.G. La cérémonie a regroupé près d’une vingtaine de journalistes venus des différents médias publics et privés de la ville, en présence de Sidi Diallo, le secrétaire général du syndicat de la presse privée de Guinée.

C’est le directeur de l’information de la radio Milo Fm de Kankan en même temps correspondant régional de la radio Espace et du site d’informations Médiaguinee.com qui a été plébiscité par ses collègues comme secrétaire général de l’antenne préfectorale du S.P.P.G de Kankan, suivi de 10 autres issus des autres médias que compte la commune urbaine.

Dans son allocution de circonstances, le secrétaire général du bureau national du syndicat de la presse privée de Guinée a déclaré qu’ « après le denier congrès électif, l’une des missions qu’on s’était assignée c’est l’installation des antennes de la structure dans la Guinée profonde et c’est pourquoi je suis a Kankan et en tant que premier responsable, le bureau m’a donné mandat de venir installer la toute première antenne du S.P.P.G à l’intérieur du pays. Donc, nous avons choisi Kankan pour abriter la première antenne parce que Kankan regorge aujourd’hui beaucoup plus de médias après Conakry par rapport à toutes les autres régions et puis Kankan aussi est en avance parce qu’on avait déjà une première liste d’adhérents au bureau du syndicat ».

« La mission fondamentale de cette structure syndicale c’est de tout faire pour améliorer les conditions de travail des journalistes. Ce, en parfaite collaboration avec les patrons des médias c’est-à-dire c’est sous forme de plateforme de dialogue entre employés et employeurs, mais malheureusement nous avons des journalistes qui n’ont même pas de contrat de travail, des journalistes dont le salaire n’atteint pas le SMIG fixé à 440.000 FG, des journalistes qui ne sont pas immatriculés à la caisse nationale de sécurité sociale ou dans une banque privée « , a-t-il renchéri.

Visiblement très ému, le tout nouveau secrétaire général du S.P.P.G de Kankan n’a pas caché ses sentiments : « Je suis vraiment content du choix porté sur ma modeste personne par mes confrères pour diriger les destinées de cette structure syndicale de la presse privée et je m’engage à ne ménager aucun effort pour l’accomplissement heureux de cette noble mission qui m’est assignée à partir de ce jour ». Et de poursuivre : ‘’pour gagner le pari, je demande le concours de chacun et de tous ».

S’exprimant sur les défis qui l’attendent dans ses nouvelles fonctions, Alpha Oumar Koita a confié : « les défis qui nous attendent, mon équipe et moi sont grands sachant que la plupart des journalistes des médias privés travaillent dans des conditions pénibles car la prime perçue par la majeure partie d’entre nous dans nos médias respectifs n’atteint pas le SMIG. Donc, nous ferons en sorte que les patrons de médias créent des conditions idoines pour leurs personnels afin que ces derniers puissent travailler normalement et en toute indépendance sans pour autant aller en va-t’en guerre contre les patrons de ces médias ».

Dans la foulée, le préfet accompagné de son secrétaire général chargé des collectivités a fait immersion dans la salle. Aziz Diop a mis l’occasion à profit pour réitérer son engagement à accompagner les journalistes dans leur lutte avant de les promettre une maison de la presse dans les jours à venir.

A rappeler que la mise en place de cette antenne du syndicat de la presse privée à Kankan intervient à un moment où la ville en avait besoin avec 7 radios et une télévision privées.

Alpha