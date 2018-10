Dans le studio de Espace Fm, Makanéra relève le challenge

La Guinée a désormais son Laurent Dona Fologo. Comme l’Ivoirien, Alhousseyni Makanéra Kaké a le facile don d’aller et de revenir et aussi de changer de discours. En l’espace de trois ans, il est ancien ministre d’Alpha Condé et désormais ancien porte-parole de l’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo. Ce lundi matin, sur Espace fm dans son émission Les Grandes Gueules, le »griot » a admis en des termes peu voilés qu’il pourrait revenir sous peu dans la mouvance présidentielle après avoir été reçu hier au palais Sékhoutouréya par le président Alpha Condé. Il a tout de même précisé qu’il reste encore dans l’opposition mais sans partager sa démarche de manifester contre l’installation des conseillers communaux.

« Tout dépendra de la stratégie que l’opposition républicaine va emprunter les jours et les semaines à venir », dit-il en réponse à son éventuel retour au sein de la Mouvance présidentielle. Sacré, Fologo guinéen !!!