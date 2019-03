Sur Twitter, Alpha et Sidya restent sur le pied de guerre

Il se passe sur Twitter un « massacre » discret entre le président Alpha Condé et son ex-Haut représentant Sidya Touré. Les deux ne se font aucun cadeau. Même les fautes d’orthographe ne sont pas épargnées. Duel entre comptes (officiel et Fake)…

Un PR qui appelle à l’affrontement dans son pays c’est symptomatique de l’état de la Guinée aujourd’hui. Quant au débat on y souscrit à condition qu’il soit télévisé en direct : thèmes :leadership bilan de gouvernance et corruption .Merci pour l’appréciation de la constitution .

Un ancien 1er ministre, président indéboulonnable depuis 19 ans d'un parti politique et très frais ex haut représentant de moi-même qui fait, en un seul tweet, 9 fautes avec une syntaxe qui laisse à désirer, aujourd'hui, c’est symptomatique de l’état de la #Guinée . Triste 😎 pic.twitter.com/3DNm2sEFZ7

C’est pas une dictée c’est un tweet !!!!! on compte les mots pour en avoir le plus possible ce qui compte c’est le débat….

— Sidya Touré (@SidyaOfficiel) March 25, 2019