Suspendu par l’USTG, Abdoulaye Sow parle d’un ‘’non-événement’’

Suspendu samedi dernier par l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) pour ‘’insubordination, trahison et sabotage’’, le secrétaire général de la fédération syndicale autonome des banques et assurances de Guinée (FESABAG) Abdoulaye Sow a minimisé la sanction et parlé de ‘’non-événement’’.

‘’ça, c’est un non-événement. Je n’ai rien à dire, ce sont eux qui l’ont fait, pour moi ça n’a pas de sens », a ajouté Abdoulaye Sow qui a appelé ses syndiqués à ne pas suivre le mot d’ordre de grève de l’intercentrale contre la hausse du prix du carburant qui a connu 25% de réajustement, passant de 8 000 à 10 000 francs guinéens.

Elisa Camara

+224654957322