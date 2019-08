Syligate : Amadou Diaby brise le silence...

Mes chers amis et frères je vous informe que je suis condamné à 7 ans de suspension dont 5 ans fermes de toute activité liée au sport et à une amende 25 000 euros sans jugement par la commission d’éthique de la Fédération guinéenne de football, sans aucune preuve dont le président a expressément dissuadé Paul Put de se présenter à une confrontation avec moi le 7 août 2019.

Nous apprenons curieusement que Paul Put a pris la clef des champs déjà le 8 août 2019 à travers un exploit d’huissier transmis au comité exécutif le 16 août 2019.

Sans répondre aux observations de mes avocats de 17 pages sur le rapport de la commission d’éthique de 2 pages et sans la moindre preuve à mon encontre, la commission d’éthique, comme la première fois me condamne, à travers un tract distillé par la presse dont je n’ai pas encore reçu notification.

J’indique que le Président de la commission d’éthique a été récusé en vain par mes avocats pour être le directeur de Guineenews, l’organe de presse le plus acharné dans la calomnie à mon égard.

Je suis serein et vous assure que je me battrai contre ces cabales et complots avérés pour laver mon honneur.

Votre frère Amadou Diaby