Symposium en mémoire de Mamoudou : la Nation et son épouse en larmes lui rendent hommage

VIDÉO. Moment de tristesse et d’émotion ! C’est le tout dernier hommage rendu à Mamoudou Barry, l’universitaire guinéen tué le 19 juillet dernier près de Rouen (France) à cause de la couleur de sa peau.

Ce dimanche 4 août, à l’université général Lansana Conté de Sonfonia, où il fit ses premières études universitaires, un symposium a été organisé pour lui rendre un vibrant hommage.

Ce symposium a connu la présence de nombreux de ses amis venus de la France, des membres de sa famille, du président de la Cour constitutionnelle, des députés et de quatre ministres (enseignement supérieur, enseignement technique, citoyenneté et santé).

Le recteur de l’université de Sonfonia a, dans son discours souligné l’exemplarité de l’étudiant Mamoudou Barry. Le Professeur Amadou Koré Bah a aussi annoncé que la bibliothèque de la faculté des sciences juridiques et politiques va porter le nom de Mamoudou Barry.

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a, au nom du gouvernement et du président de la République, présenté ses condoléances à la famille du Docteur Barry.

Pour Abdoulaye Yéro Baldé, la mort de ce jeune universitaire représente une perte immense pour la Guinée compte tenu de son parcours universitaire.

Plusieurs structures évoluant à l’international ont participé à ce symposium. Parmi ces structures, le centre indépendant de recherche et d’initiative pour le dialogue (CIRID) basé à Genève. Le représentant de cette structure, Malick M’Baye, a plaidé pour que justice soit faite et que des actions soient menées pour que plus jamais ça. Plus loin, il a promis que sa structure va octroyer 500 euros annuellement à la fille de Mamoudou Barry.

Mamoudou Barry s’en va à l’âge de 31 ans en laissant derrière lui une veuve et une fille de deux ans. Son épouse, Fatoumata Diaraye Barry, qui reste inconsolable, tremblant d’émotion, appelle les Guinéens à ne pas oublier son défunt mari.

Mamoudou Barry sera inhumé ce lundi 5 août 2019 à Bolaroya, sous-préfecture de Dounet, dans la préfecture de Mamou, en Moyenne Guinée.

Thierno Sadou Diallo

+224 626656539