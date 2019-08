‘’Talban Daura’’ à Alpha Condé : l’émir parle d’un ‘’jour historique pour l’émirat, le Katsina et le Nigeria’’

VIDÉO. Selon la presse nigériane, l’émir de Daura, Umar Farouq, a honoré dimanche le président guinéen, Alpha Condé du titre traditionnel de Talban Daura, dans l’Etat de Katsina, au nord-est du Nigeria.



Farouq a déclaré que le titre avait été attribué au président Condé pour son amour pour le président Muhammadu Buhari et le Nigéria.

« Aujourd’hui est un jour historique pour l’émirat, l’État de Katsina et le pays en général. Le président Condé a laissé tout son temps dans son pays pour célébrer l’Aïd el Kabir avec son homologue, le président Buhari à Daura. C’est un grand honneur pour nous, nous avons également décidé de lui rendre la pareille en vous attribuant un titre traditionnel. Je vous attribue le titre de Talban Daura pour avoir accompagné notre fils, le président Buhari, à la célébration de l’Aïd el-Kabir dans l’ancienne ville de Daura. Talban-Daura est un titre attribué à une personnalité telle que le président Condé. Nous, en effet, merci de votre visite », a-t-il déclaré.

Dans ses remarques, rapporte The News Agency of Nigeria-NAN-, le président Buhari a remercié l’émir d’avoir attribué le titre au président Condé.

L’Agence rapporte que Buhari, qui était représenté par le gouverneur de l’État de Katsina, Aminu Masari, a déclaré que le titre de chef attribué à son homologue guinéen par l’émir était un grand honneur pour lui, ainsi que pour le pays.

Sur invitation du Président Buhari (@MBuhari), je suis à Daura dans le nord-est du #Nigeria 🇳🇬 pour la fête de Tabaski. https://t.co/IwKi1VuPFt — Pr. Alpha CONDÉ (@AlphaCondePRG) August 11, 2019

« Je remercie l’émir et le conseil des émirats pour le titre », a-t-il déclaré.

Le président nigérian a également prié pour qu’Allah accorde au président guinéen en visite dans son pays un retour sans encombre.

La ville de Daura, située dans l’Etat de Katsina est une cité-clé des Haoussas, une population qui représente 22 % de la population du Nigeria, où elle forme, selon Wikipedia, l’une des big three, les trois plus grandes ethnies du Nigeria (avec les Yoruba et les Igbos).

Mediaguinee (avec NAN)