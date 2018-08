Tangaly (Tougué): une fille de 10 ans violée par trois jeunes de retour d’une boîte de nuit

Dans la nuit du mercredi à jeudi 2 Août 2018, c’est une fille de 10 ans qui été victime de viol dans le Sous-préfecture de Tangaly, préfecture de Tougué. Selon la mère de la victime, Tiguidanké, l’acte s’est produit lorsque sa fille revenait d’une soirée dansante, avant de préciser qu’elle souffre énormément aujourd’hui.

‘’C’est trois jeunes originaires de Tangaly qui ont agressé sexuellement ma fille à l’aube lorsqu’elle quittait la boîte de nuit. Elle n’étudie plus, mais c’est une apprentie couturière et elle est âgée de 10 ans. Actuellement elle est à l’hôpital et elle souffre énormément. Même bougé son corps, elle ne peut pas actuellement’’, nous a-t-elle confié.

Déjà, une enquête à été ouverte nous informe-t-on pour retrouver les incriminés dont deux étaient introuvables. ‘’Exactement trois jeunes de Tangaly ont violé une fille dans la nuit d’hier à Tangaly centre. Elle était allée danser dans une boite de nuit. Pour un début, un jeune a été arrêté il est à la gendarmerie. Maintenant on est en train de rechercher les autres. Le premier jeune arrêté à nié les faits, mais nous allons poursuivre les enquêtes pour situer les responsabilités. La fille est à l’hôpital et après nous allons les confronter pour savoir d’avantage qu’est-ce qui s’est passé », précise Abdoulaye Baldé.

Aux dernières nouvelles, on apprend que les deux autres jeunes qui étaient en fuite ont été arrêtés et sont détenus à la gendarmerie de Tangaly pour être traduit devant la justice.

Affaire à suivre

Par Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé.

