Technique d’enquête : des officiers de la police judiciaire de Siguiri outillés

Dans le souci d’être plus performants, plusieurs officiers de la police judiciaire du commissariat central de Siguiri bénéficient en ce moment d’une formation relative au respect du nouveau code de procédure pénale et de pratique de terrain.

Ils sont au total vingt (20) policiers à bénéficier de cette formation dans le domaine du service de police judiciaire en théorie et pratique et dans le cadre de la réorganisation des services telsque mentionné dans l’arrêté ministériel paru en décembre 2017 et en application du concept de la police de proximité.

Cette rencontre des officiers de police judiciaire va leur amener à comprendre les techniques comme les enquêtes judiciaires, la rédaction de procédure pénale, la rédaction des procès-verbaux (audition, perquisition, garde à vue, confrontation, rapport de synthèse, mandat), de conseils techniques utiles sur le terrain (interpellations, surveillances physiques…)

Au centre des débats, les participants on posé leurs inquiétudes à travers l’application stricte des règles en vigueur. « Nous sommes contents à plus d’un titre car, la formation n’a pas de prix surtout quand on sait que la préfecture de Siguiri est une ville cosmopolite où il y a souvent des tensions », nous a confié un participant.

De son côté, le lieutenant Victor Kamano en service du commissariat central de la police de Siguiri dira que cette formation est venue au moment opportun. « Cette formation des officiers de police judiciaire de Siguiri reste est un ouf de soulagement. Cette formation va permettre à ces 20 policiers d’éviter les dérapages liés à la garde-à- vue car, il faut reconnaitre que beaucoup d’entre nous ignorent les exigences de la loi », dit-il.

Moussa Koutoubou Condé correspondant à Siguiri

