Une technique simple pour la meilleure qualité de riz étuvé : la démonstration par un Japonais à Koba

Le 28 novembre 2018, une démonstration sur la technologie améliorée d’étuvage de riz local avec fond faux (technologie du faux fond) a eu lieu dans les locaux de la station de recherche agronomique de Koba (Boffa). Cet événement, unique en son genre en Guinée, a connu la participation des responsables du ministère de l’Agriculture et les autorités locales de Boffa. Outre les étuveuses à Koba, celles d’autres zones de Boffa ont pris part à l’événement : il y avait aussi celles de Boké et d’autres zones rizicoles comme la Guinée maritime (Kaback), la Haute Guinée (Kankan) et la Guinée Forestière (Gueckédou)…

Communiqué japon