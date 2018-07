Témoignage/ Le propriétaire de l’immeuble qui s’est effondré à Coronthie ‘’a changé trois fois d’ingénieur’’ (Ousmane Soumah)

Samedi, dans les environs de 21 heures, un immeuble de 7 étages s’est effondré dans le quartier de Coronthie, dans Kaloum, centre administratif et d’affaires de Conakry et fait provisoirement 4 morts. Dimanche matin, Mediaguinee, votre quotidien a interrogé une des victimes de l’effondrement qui a vu une partie de sa maison touchée. Ousmane Soumah, c’est son nom, estime que la cause de l’écroulement de l’immeuble serait due au changement d’ingénieurs.

« Samedi nuit, dans les environs de 21 heures avec ma famille, on a entendu l’effondrement de l’immeuble qui a d’ailleurs touché une partie de ma maison. Mes enfants étaient dans le salon et moi dans la chambre. Donc quand les enfants ont crié au secours, les voisins sont venus nous secourir. Le propriétaire de l’immeuble, il est de Touba mais il réside en Europe. Et les travailleurs quittent pour la plupart en haute banlieue. Mais, je vous dis quelque chose, le propriétaire de l’immeuble a eu trois ingénieurs différents. Le premier a fait le soubassement, le deuxième a continué jusqu’à un certain niveau et le troisième pour le reste des travaux. Même dès fois, il changeait les ouvriers comme ça », confie Ousmane Soumah, victime.

Ajoutant qu’il y avait des personnes dans l’immeuble au moment de l’effondrement. « Oui, il y avait des personnes qui étaient dans l’immeuble dont certains travailleurs. Il y a certains ouvriers qui passent la nuit et d’autres aussi qui rentrent chez eux », précise notre interlocuteur.

Sur le terrain les machines du génie militaire continuent de fouiller dans les décombres, en présence de nombreux curieux.

Yaya Dramé, depuis Kaloum

628-38-05-76