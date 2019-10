Tensions politiques : l’artiste Doudou Bény appelle à la paix et à la cohésion sociale

C’est un artiste qui se dit très préoccupé pour la préservation de la paix et la quiétude sociale en Guinée. Dans un entretien qu’il nous a accordé ce mercredi, à son domicile, Doudou Bény a appelé la mouvance et l’opposition à un cadre de dialogue pour l’intérêt du citoyen guinéen, avant d’ajouter que le problème n’est pas le président Alpha Condé plutôt le peuple qui, selon lui, ne laisse pas le gouvernement Condé poser des actes pour développer du pays.

« Franchement, je ne suis pas du tout content que ça soit les gens qui ont fait sortir les jeunes dans la rue et le comportement des forces de l’ordre. Il n’y a que des petits enfants de 7 à 8 ans dans la rue. Vraiment, je ne suis pas content de cela. On a appris qu’ils ont tiré sur les manifestants et cela n’est pas bon pour la nation. Ces jeunes doivent reconnaitre que ces agents de force de sécurité sont leurs frères et les militaires doivent reconnaitre que ces jeunes sont leurs enfants, leurs frères », dit il.

Fustigent le bilan de certains leaders du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) qui ont servi le pays à un moment donné, l’artiste n’a pas épargné l’entourage du président. Il soutient que certains parmi eux n’aiment pas le président Alpha Condé.

« Alpha Condé est un bon président si les Guinéens se donnaient la main. Il n’est pas difficile, c’est nous les Guinéens qui le sont. Les leaders politiques qui sont là ont tous fait quelque chose pour ce pays mais tout est négatif. Si les Guinéens se donnaient les mains sans grève, sans pagaille, Alpha Condé allait faire plus que ce qu’il a fait pour le pays. Il a porté confiance aux gens de son entourage mais, il y a d’autres personnes parmi eux qui ne sont pas claires avec lui », a-t-il dit, avant d’inviter les Guinéens à prôner la paix et la quiétude sociale pour l’intérêt de la nation.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57