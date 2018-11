Les activités du festival de théâtre de Dubréka lancées, ce mercredi au CCFG

Lancement officiel ce mercredi au Centre Culturel Franco-Guinéen (CCFG) des activités du festival de théâtre de Dubréka par la compagnie de théâtre « Bouche d’Air », en collaboration avec la préfecture de Dubréka et l’Institut Supérieur des Arts de Guinée (ISAG) sur financement du CCFG.

Cette série d’activités qui se déroulera dans la préfecture de Dubréka les 21, 22 et 23 décembre prochains a pour thème « le théâtre au service du développement et l’environnement pour la promotion de l’emploi jeunes et du tourisme » avec pour ville invitée la préfecture de Boké.

Selon Hassane Hilal Sylla, Directeur de festival du théâtre de Dubréka, « nous avons commencé aujourd’hui le lancement de nos activités de communication. Il s’agit d’un festival de théâtre de Dubréka. L’idée pour nous, c’était de sortir de Conakry, organiser un événement au sein même, si on peut dire là où on forme le plus d’artistes, c’est-à-dire l’Institut Supérieur des Arts de Guinée. La démarche artistique que nous avons voulue au-delà des simples représentations, c’est interpeller l’opinion sur le fait que le théâtre est en train de se mourir et le fait qu’il est important qu’ensemble on se donne les mains pour pouvoir relancer le théâtre. Donc, c’est pourquoi vous avez des spectacles, des formations, des panels, des tables rondes, des panoplies d’activités qui tournent autour du festival qui, dans leurs objectifs, c’est vraiment relancer l’art dramatique dans le pays… »

Ce projet soutenu par certains partenaires de la place dont la société Orange Guinée, l’APIP, l’institut français, Coca-cola aura au programme des spectacles, formations, débats, visites touristiques, tables-rondes-conférences, et projections cinémas, mais aussi des sensibilisations sur l’environnement.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22