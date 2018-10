Tir sur le véhicule de Cellou Dalein ? Sidya et Kouyaté condamnent…

Y a-t-il eu réellement tir sur le véhicule du chef de file de l’opposition ? En attendant la fin des enquêtes, Lansana Kouyaté et Sidya Touré ont réagi sur les réseaux sociaux condamnant les violences causées sur le véhicule de Cellou Dalein Diallo…

Des coups de feu contre le véhicule de Cellou, cela rappelle le 20 sept. 2012. Cellou,Kouyate et moi même avons été visés. Attention n’allumez pas un incendie qu’on ne pourra plus éteindre. Le combat politique sans violence doit être encore possible en Guinée

— Sidya Touré (@SidyaOfficiel) October 23, 2018