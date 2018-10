Tir sur le véhicule de Dalein ? ‘’C’est pour préparer l’opinion à ce qu’il prépare lui-même’’ (Amadou Damaro)

‘’La tentative d’assassinat’’ du leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée (IFDG), Cellou Dalein Diallo continue d’alimenter les débats dans la cité. Interrogé sur la question ce jeudi 25 octobre par la radio Espace Fm dans son émission ‘’les Grandes Gueules’’, le président du groupe parlementaire de la mouvance présidentielle à l’Assemblée nationale, Amadou Damaro Camara a fait savoir qu’il ne croit pas à la version de ‘’tentative d’assassinat.’’

Selon lui, ce qui s’est passé est une manière pour Cellou Dalein Diallo de préparer l’opinion nationale et internationale à ce qu’il prépare lui-même.

‘’C’est pour préparer l’opinion nationale et internationale à ce qu’il prépare lui-même pour ce pays là’’

‘’Il y a déjà des gens comme Ousmane Gaoul qui ont déjà désigné les auteurs. Cellou nous a habitués un peu à être assassiné comme si nous n’avons d’objectif que de le faire disparaître. Mais il a été deux fois aux élections, il n’a pas gagné. Pourquoi on voudrait le tuer ? C’est pour préparer l’opinion nationale et internationale à ce qu’il prépare lui-même pour ce pays là. Le fameux projectile qui a frappé le pare-brise, ce n’est pas une balle. Est-ce que le chef de file de l’opposition est au-dessus de la loi ? Quand on interdit une manifestation pourquoi lui il sort ? S’interroge le patron de la mouvance présidentielle à l’Assemblée nationale.

‘’Aucune des manifestations de l’opposition n’est pacifique. Dès que quelqu’un est blessé, Cellou Dalein s’en approprie et en fait son militant à lui’’

A la question de savoir pourquoi depuis juin dernier, les manifestations sont interdites, il répond en ces termes : ‘’Il y a eu combien de manifestations qui ont été interdites ? Ce n’est pas vrai, il y a eu des manifestations qui ont été autorisées. Le problème des manifestations est un autre débat. Il y a des dizaines et des dizaines d’enfants qui sont morts dans ces manifestations dites pacifiques. Je ne suis pas en train de justifier que l’Etat n’a trouvé aucun coupable ou n’a ouvert aucune enquête. Mais tout est vu au petit angle près. Certains leaders disaient qu’ils ont vu le policier qui à tiré à bout portant sur le véhicule. Mais même petite image du Monsieur qui a tiré n’a été vue. A un moment donné, il faut qu’on arrête ce décompte macabre-là et voir ce qui est mieux à faire. Aucune des manifestations de l’opposition n’est pacifique. Dès que quelqu’un est blessé, Cellou Dalein s’en approprie et en fait son militant à lui. Même si on déclare que le mort n’a rien à voir avec la manifestation », renchérit-il.

‘’L’Etat s’occupe bien de sa sécurité parce qu’il y a plus d’une année, un PA est devant sa porte’’

A l’en croire, à chaque fois il reçoit des messages anonymes le menaçant de mort de la part des pro-Cellou Dalein Diallo. ‘’Moi, je ne parle jamais de ça à quelqu’un. Depuis plus d’une année, un PA est devant sa porte. Donc l’Etat s’occupe bien de sa sécurité…’’

Tidiane Diallo correspondant régional à Labé

