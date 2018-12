Toulouse FC. Bafodé Diakité : ‘’je ne vais pas dire que je ne suis pas intéressé par le Syli’’

En marge de la victoire (0-1) de Toulouse sur le terrain de Reims, le public du TFC a découvert Bafodé Diakité. Défenseur de métier, le Guinéen de 17 ans qui a évolué aux côtés de son compatriote Sylla Issiaga a savouré ses premières minutes au coup de sifflet final. Au micro de Football Factory, Diakité, défenseur axial et latéral à la fois a laissé une porte ouverte au syli national dans sa réaction d’après-match. Lisez !

Sur son match : « Je me suis senti bien. J’ai fait ce qu’il fallait des consignes du coach. Je n’ai pas rajouté. J’ai fait ni trop ni moins et il y a la victoire au bout donc ça prouve que j’ai fait ce qu’il fallait »

Sur le Syli national, « je ne vais pas dire que je ne suis pas intéressé. Là pour l’instant, je préfère me concentrer sur mon club. S’il y a une porte ouverte avec la sélection, je verrai avec mon entourage. Cela (la CAN) pourrait faciliter mais six mois, c’est court. Il faudra voir avec mon entourage. Je verrai s’il y a une possibilité ».

Séga Diallo

In Football Factory