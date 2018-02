Tour Cycliste de Guinée 2018 : le directeur technique de l’union cycliste international pour l’Afrique attendu à Conakry

En prélude à l’organisation du tour cycliste de Guinée qui se tiendra du 1er au 5 mars 2018, avec la participation de 10 pays africains, le directeur technique de l’union cycliste international pour l’Afrique, Laurent Bezaut est attendu le 19 mars prochain à Conakry. L’information a été confirmée par le directeur national des Sports et des Activités Physiques, Lanciné Kabassan Keita qui a été joint très tôt ce matin par la rédaction de MEDIAGUINEE.

Selon le directeur national des Sports, la visite de Laurent Bezaut sur le sol guinéen, vise à confirmer ou infirmer l’itinéraire déjà tracée par la Guinée. ‘’Après le tour cycliste de Guinée qui s’est déroulé le mois décembre dernier, l’union tour cycliste international a accepté d’intégrer la Guinée dans le calendrier international. Donc, c’est un succès pour la Guinée. Il faut préciser que la Guinée n’est pas dans la grande chambre d’abord comme le tour du Fasso, tour du Gabon ou Rwanda mais, nous sommes dans l’antichambre avec la Côte d’Ivoire, le Mali, Benini, Togo. Cette année, la date retenue pour l’organisation du tour cycliste de Guinée est du 1er au 5 Mai 2018 avec la participation de 10 pays africains’’, a-t-il expliqué.

Cette fois-ci, précise M. Kabassan Keita, ‘’on a l’intention de toucher les quatre régions naturelles. Pour le moment, le parcours retenu partira de Gueckédou pour Conakry en passant par Kissidougou, Faranah faire transporter à Labé avant de continuer à Mamou, Kindia et arrivé à Conakry. Donc, la visite du directeur technique de l’union cycliste international pour l’Afrique en Guinée, c’est de définir le parcours. Pour le moment, c’est ce que nous avons retenu’’, ajoute-t-il.

S’agissant le tour cycliste du Mali où les six (6) meilleurs cyclistes de la Guinée sont attendus demain mercredi, le directeur national des Sports et des Activités Physiques explique : ‘’Le tour cycliste du Mali, c’est que la Guinée est invitée comme nous sommes rentrés dans le calendrier international. Donc, nous pouvons être invités maintenant dans plusieurs compétitions. L’année dernière, l’équipe guinéenne était au tour cycliste du Mali. Mais cette année, elle est invitée comme une équipe avec les six (6) membres. Donc, la délégation guinéenne est rentrée le samedi et elle a participé la réunion technique. Et ce matin aussi, elle doit participer à une autre réunion de prise de contact avec les présidents des fédérations et puis les cyclistes vont être transportés à Kita où le tour du Mali va être démarré demain’’, a-t-il conclu.

A noter que parmi les six (6) meilleurs cyclistes qui doivent honorer la Guinée à cette compétition, trois (3) jeunes sont venus de Kamsar, les autres viennent de Faranah, de Pita et de Conakry.

