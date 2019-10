Tournoi inter-quartiers à Kindia : les autorités se félicitent et demandent aux populations de prôner la paix

La Finale de la 4ème édition du tournoi inter-quartiers doté du trophée président Alpha Condé s’est jouée ce dimanche 27 octobre 2019, au stade préfectoral Fodé Fissa de Kindia. Présentent à cette cérémonie, les autorités ont apprécié l’initiative, avant de demander aux populations Kindianaise de prôner la paix.

Débuté le 7 Septembre dernier, c’est ce dimanche 27 octobre 2019, que la finale de ce tournoi doté du trophée président Alpha Condé s’est jouée au vieux stade Fodé Fissa de Kindia. La finale de Cette compétition la plus prestigieuse de la cité des agrumes a connue la présence de plusieurs autorités notamment, le ministre de l’Energie, Cheick Taliby Sylla qui, après avoir rappelé l’histoire de ce tournoi à lancer un appel aux populations de Kindia.

« Pour la petite histoire, c’était en 2016, le premier anniversaire du second mandat du Président de la République, la jeunesse de Kindia, les femmes de Kindia en commun accord avec les chefs animateurs ont décidé d’organiser des tournois inter-quartiers doté du trophée le président Alpha Condé. Depuis ce jour, nous sommes aujourd’hui à la 4ème édition de ce grand gala qui est devenu, le grand tremplin de recrutement des meilleurs footballeurs de Kindia, mais aussi un enjeu de taille pour la jeunesse de Kindia. Enjeux qui se voit à travers cette foule immense de jeunes de Kindia tout bord qui se trouve réunit aujourd’hui pour dire oui à ce trophée doté du trophée le président Alpha Condé. Donc, voyant toute cette mobilisation, on en est fiers pouvoir avoir été organisateurs de ce tournoi pendant 4 ans. Nous avons grand espoir à la cinquième édition, les membres du gouvernement seront là peut être même le Président de la République pour pouvoir rehausser cette fête qui mobilise tout Kindia. L’appel le plus important, c’est à l’unisson autour de nos valeurs qui réunissent tout Kindia. Donc, je demande à toutes les composantes sociales de notre belle cité de prôner la paix pour qu’on puisse faire nos activités », dit-il

De son côté, le maire de la commune urbaine de Kindia, Mamadouba Bangoura s’est dit très satisfait de cette initiative dans sa commune. « Quand je vois tout ce monde venir acclamer la jeunesse de ma commune, ça me fait plaisir. Nous avons bon espoir que c’est la jeunesse qui va gagner, c’est la jeunesse qui va perdre, dans tous les sens, c’est la jeunesse qui va remporter la victoire. Surtout ce tournoi est doté du trophée le Président de la République, présider par le ministre de l’Energie, Cheick Taliby Sylla. Nous sommes très contents de la mobilisation et nous remercions les organisateurs de ce tournoi », ajoute-t-il .

A noter que cette finale a été remportée par le quartier Condetta 3 sur un score d’un but à 0 face à celui de Koliady 1.

Aboubacar Dramé, correpondant régional à Kindia

