Tournoi UFOA à Conakry : Antonio Souaré à pied d’œuvre pour sa réussite (Par Ibrahima Diallo)

Conakry abritera du 24 novembre au 8 décembre 2019 la 2ème édition du Tournoi UFOA sous l’ère Antonio SOUARE qui a été élu à l’unanimité à Dakar par ses pairs au mois d’octobre dernier, Président de cette organisation Ouest-Africaine du football.

8 Pays de la zone A prennent part à cette joute sous- régional ce sont : Guinée, Liberia, Gambie, Mali, Mauritanie, Sénégal, Sierra Leone, et Cabo Verde.

La Guinée- Bissau ce pays ne prendra pas part au tournoi pour des raisons électorales.

Cette compétition est réservée aux jeunes footballeurs U20, les juniors.

Deux stades ont été retenus pour l’organisation du tournoi : Le nouveau stade de Nongo dont les travaux de finition ont été achevés par le Groupe GBM de l’homme d’affaires Antonio SOUARE et le stade du 28 Septembre de Conakry.

A quelques heures du coup d’envoi de cette compétition sous- régional à Conakry, le Président Antonio SOUARE est au four et aux moulins pour la réussite du tournoi.

Plus de 810 artistes ont été mobilisés par le bouillant Isto KEIRA pour la cérémonie d’ouverture qui sera grandiose et pour cause, le nouveau stade de Nongo sera officiellement inauguré ce dimanche 24 Novembre avant le coup d’envoi du match d’ouverture selon le comité d’organisation.

Comme on le voit, durant deux semaines Conakry sera l’attraction du football sous- régional car le Président Antonio SOUARE entend donner une touche particulière à cette compétition de l’UFOA.

Comme le dirait l’autre à cœur vaillant rien d’impossible.

Impossible n’est pas Guinéen.

Que la fête commence !

Ibrahima DIALLO

Journaliste/ Écrivain.