TPI de Dixinn : le procès Kadiatou Bah contre Aboubacar Soumah renvoyé au 9 octobre

Le tribunal correctionnel de Dixinn a renvoyé ce mercredi 31 juillet, le procès opposant Aboubacar Soumah à Kadiatou Bah, au 9 octobre 2019.

Kadiatou Bah, secrétaire générale d’une frange du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) accuse Aboubacar Soumah, le secrétaire général de l’autre frange du même mouvement syndical et son porte-parole, Mohammed Bangoura, d’injures et de diffamation.

Lors de l’ouverture du procès ce mercredi au tribunal de première instance de Dixinn, ni Aboubacar Soumah, ni Kadiatou Bah n’était présent.

Après quelques discussions entre le tribunal et les avocats des deux parties, le procès à été renvoyé au 9 octobre après que la caution ait été fixée à 500.000 francs guinéens.

Thierno Sadou Diallo, depuis Dixinn