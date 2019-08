TPI de Kaloum : poursuivi pour ‘’diffamation’’, Faya Millimouno présenté au parquet (vidéo)

Au Burundi, la traite des êtres humains est une réalité depuis un certain temps. Les organisations engagées dans ce domaines essaient difficilement de se documenter pour porter leur pierre à l'éradication du phénomène.

Cela fait un an jour pour jour qu'Emmerson Mnangagwa a été élu président du Zimbabwe face à son rival Nelson Chamisa. Mais après un an de pouvoir les appréciations sont diverses.

C'est un soulagement pour les militants des droits de l’Homme. Cheikh Mohamed Ould Mkhaitir, blogueur détenu depuis six ans pour apostasie, est libre. Il a quitté le territoire mauritanien lundi.

Le coût de la nourriture n'est pas le même partout. Il faut aussi s'adapter aux transports, à ses voisins et bien d'autres aspects de l'urbanisme. Comment y parvenir ?

Plus d'une centaine de détenus manquent toujours à l'appel. Cette situation suscite des réactions du côté des sécessionnistes ambazoniens ainsi que des défenseurs des droits de l'homme.

Le ministère de la santé congolais jette l'éponge et dénonce des pressions autour d'un nouveau vaccin.

Au Sénégal, l'Etat souhaite nourrir de plus en plus ses citoyens avec des produits locaux. Objectifs : arriver à l'autosuffisance alimentaire et diminuer les importations. Quels défis se posent aux autorités ?