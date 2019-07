Transferts : Sory Kaba pourrait quitter Dijon

L’attaquant guinéen Sory Kaba, la recrue la plus chère de l’histoire du DFCO, pourrait ne pas s’éterniser en Côte d’Or.

Auteur d’un but face à Madagascar (2-2, le 22 juin), lors de la première journée de la CAN, Sory Kaba (24 ans) n’est pas certain de poursuivre sa carrière au DFCO, qui l’avait recruté lors du dernier mercato hivernal, faisant de lui la recrue la plus onéreuse de son histoire.

L’attaquant guinéen, acheté à Elche (ESP, D2) 4 M€, en janvier dernier, n’a pas convaincu en Bourgogne, puisqu’il n’a pas inscrit le moindre but sous les couleurs dijonnaises, malgré une bonne prestation lors du barrage retour face à Lens (3-1, le 2 juin), avec une passe décisive.

Kaba, selon nos informations, intéresse plusieurs clubs à l’étranger, et Olivier Delcourt, le président bourguignon, pourrait libérer son joueur, à condition de recevoir une offre satisfaisante.

Source : L’Equipe