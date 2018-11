Transport urbain : le train Conakry express immobilisé à cause des ordures

Le train Conakry express ne circule plus depuis 6 jours à cause des tas d’ordures qui encombrent les chemins de fer de Conakry. Ce train qui relie le centre-ville de Kaloum à la haute banlieue (Kagbelen) restera donc immobilisé jusqu’à l’assainissement de la voie ferrée.

Pour le Directeur national des chemins de fer de Guinée, le dépôt des ordures sur cette voie ferrée se fait à un rythme élevé. Ce qui selon lui, empêche le train de circuler. ‘’Nous avons un problème entier parce que le dépôt se fait à un rythme très élevé. Et là, c’est la population riveraine qu’il faut accuser. Aujourd’hui, le train est arrêté, la voie est complètement salle et les russes qui s’occupent de la gestion de la voix ont peur de laisser le train circuler avec des passagers à bord parce qu’il faut beaucoup plus de sécurité pour un train passager qu’un train minier. Donc l’inquiétude, c’est l’Etat de cette voie. Il y a trois mois, l’agence de salubrité publique est venue nous porter secours à la demande du Chef de l’Etat pour enlever une très grande quantité et procéder au transfert. Aujourd’hui, trois mois après, c’est comme si rien n’a été enlevé et il y a plusieurs tas sauvages, des dépôts de fortune que les gens ont créé’’, a dit Badras Yora.

Pour le ministre d’Etat aux Transports, Aboubacar Sylla, l’arrêt du train Conakry express qui joue un rôle prépondérant dans le transport urbain à Conakry est un véritable drame. ‘’C’est devenu un véritable drame, le train a interrompu sa circulation depuis au moins cinq jours parce que la voie ferrée est encombrée d’ordures. Malgré les multiples appels lancés aux populations riveraines, malgré l’effort fourni par l’Etat pour dégager la voie pour permettre la circulation libre du train, aujourd’hui les ordures ne font que s’entacher sur la voie. Ça révèle d’un manque total de citoyenneté et une confusion totale dans l’esprit de certains citoyens qui pensent que quand ils sont mécontents, quand ils ont des problèmes avec les autorités, il faut empêcher la circulation d’un train qui sert plutôt l’internet général, qui est à la disposition de tous les citoyens guinéens, qui permet à tout le monde de se déplacer rapidement et à un coût modéré. C’est vraiment dommage, nous saisissons cette opportunité pour lancer un appel aux citoyens guinéens pour qu’on respecte le bien public’’, a-t-il dit.

Selon nos informations, cette semaine, une réunion de crise s’est tenue au Ministère des Transports pour trouver une solution à la crise.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39