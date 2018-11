Six enseignants viennent d’être condamnés ce lundi à six mois de prison avec sursis par le tribunal de première instance de Kaloum pour « attroupement ». Ils ont été arrêtés la semaine alors qu’ils faisaient un sit-in contre le gel de leurs salaires et pour un salaire de base de 8 millions de francs guinéens pour chaque enseignant. Ce sont Sékou Condé, Joseph Bangoura, Idrissa Sylla, Yenne Joseph Traoré, M’Bany Kany Sangaré et Daouda Keita.

Elisa CAMARA