Tribunal de Kaloum : les communicants du RPG et UFDG devant le juge, ce mercredi

C’est acté. Suite à une plainte de la cellule Balai citoyen, six communicants du Rpg Arc-en-ciel (au pouvoir) et de l’UFDG (principal parti de l’opposition) seront devant le juge du tribunal de première instance de Kaloum, ce mercredi. Ibrahima Kallo, Mamadi Kaba, Mohamed Lamine Kaba, Mamadou Aliou Goubhoye Diallo, Ibrahima Korboya Baldé et Mamoudou Traoré sont accusés de production, de diffusion et mise à disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre et la sécurité publics.

Elisa CAMARA