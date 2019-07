Tribunal de Mafanco : des opposants au maintien d’Alpha Condé au pouvoir libérés

Le Tribunal de Première Instance (TPI) de Mafanco, a rendu, lundi 29 juillet, son verdict dans le dossier opposant le ministère public à un membre du mouvement #Amoulanfé et un du mouvement les #Brassards_Rouges arrêtés au siège de la Maison des associations et ONG de Guinée, lors d’une réunion de lancement du mouvement Amoulanfe à Yimbaya.

Après avoir écouté le ministère public qui a requis la relaxe pure et simple des opposants à la modification de la constitution, mais aussi les avocats de la défense, au terme des plaidoiries, le juge en charge du dossier, Ibrahima Kindy Baldé, a ordonné à ce que les mis en causes à savoir Ousmane Akam Sacko et Oumar Bella Baldé, soient renvoyés des fins de poursuite.

Leur avocat, Me Alseïny Aïssata Diallo, s’est réjoui de cette décision, en estimant que c’est le droit qui a triomphé.

A noter la présence du coordinateur de la MAOG, Lansana Diawara, à cette audience, comme il l’a d’ailleurs fait depuis le début de ce procès.

Cellule Com MAOG