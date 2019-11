[Tribune] Quand l’Internationale libérale ignore l’UFR de Sidya Touré (Par Bangaly Condé)

A l’occasion des 30 ans de la chute du Mur de Berlin, la chancelière allemande, Angela Merkel, a exhorté l'Europe à défendre ses valeurs fondamentales comme la démocratie et la liberté.

La chute du Mur de Berlin et la disparition du Rideau de fer a eu des conséquences sur de nombreux Etats du continent qui étaient alliés à la RDA – et plus largement au bloc soviétique.