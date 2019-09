[Tribune] Tibou Kamara : quels problèmes ? (Par Ibrahima Diallo)

En s’acharnant sur un homme d’aspect populaire sans controverse, l’on doit pouvoir rester strictement dans la réalité.

L’ascension fulgurante de ce journaliste émérite et son parcours remarquable ne sont pas ses seuls atouts. Il a démontré tout au long des différentes étapes qu’il est resté dans une humilité et une grandeur d’âme. Il a toujours été à l’écoute non seulement de la tradition et de ses valeurs morales, mais aussi du modernisme qui le caractérise.

Fidèle à toutes ses relations et ses amitiés qu’il a toujours conservé au-delà de la politique, cet homme est en parfait accord avec sa conscience car il est loin de l’injustice et de la complaisance.

C’est ce qui l’a permis à maintes reprises de dénouer des crises de toutes sortes.

L’avenir et le destin du continent sont ses préoccupations personnelles. Et les résultats auxquels il aboutit sont souvent le témoignage de sa responsabilité personnelle et de sa participation à l’entente de toutes les tendances se trouvant autour de lui.

Dialoguer dans la paix est son credo et maintenir la stabilité autour de lui et pour toute la communauté relève pour lui du sacro-saint.

Sage dans les grandes décisions à prendre dans l’intérêt supérieur de la Nation, il recueille tous les avis pour en tirer une conclusion honnête sans attitude de soupçons quelconques il illustre toujours la vérité au grand jours.

Pour tout cela il peut ne pas plaire à des esprits malins mais à y voir de plus près, il est l’incarnation parfaite de la vérité; et cette vérité il ne l’abandonnera jamais pour quelques raisons que ce soit. Car pour lui, en bon croyant, le destin s’accomplira toujours. Et sur ce point il ne transige pas.

À l’heure où beaucoup de choses se disent sur les hommes publics il est essentiel de relever les traits de caractère de ceux- ci pour éviter la confusion et la désinformation sur beaucoup d’entre eux. L’histoire récente du monde sous plusieurs cieux a démontré que l’on peut se tromper dans l’analyse, mais le jugement définitif se verra dans la finalité dans chaque entreprise pour chacun d’eux. Et pour Tibou Kamara il ne sert à rien d’aller vite ou de se presser car le dernier jugement est celui du peuple dans la vie d’un homme par rapport à son utilité et son sens du devoir accompli au moment opportun et dans la plus grande honnêteté, c’est cela qui sera retenu par l’univers pour chacun de nous.

Comme le célèbre penseur l’a dit « Il n’y pas de situations désespérés, mais il y’a plutôt des hommes qui désespèrent des situations » et Tibou Kamara n’est pas un défaitiste.

Par Ibrahima Diallo

Journaliste/ écrivain