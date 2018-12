Trump se paie son ex-secrétaire d’Etat: « Rex Tillerson était bête comme ses pieds »

Le président des Etats-Unis Donald Trump a vivement réagi vendredi aux propos peu élogieux de son ancien secrétaire d’Etat Rex Tillerson, estimant que celui qu’il avait nommé à la tête de la diplomatie américaine était « bête comme ses pieds » et « flemmard ».

« Mike Pompeo fait un boulot fantastique, je suis très fier de lui », a tweeté M.Trump. « Son prédécesseur, Rex Tillerson, n’avait pas les capacités mentales nécessaires. Il était bête comme ses pieds et j’aurais dû m’en séparer plus tôt. Il était flemmard comme tout », a-t-il ajouté.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!

