Tunisie : des étudiants guinéens manifestent contre le non-paiement de leurs bourses

Plusieurs étudiants guinéens ont manifesté ce vendredi 27 juillet à Rus, la capitale tunisienne. Cette manifestation visait à protester contre le retard qu’accuse le paiement des bourses d’études par le consulat guinéen basé à Tunis.

Ces étudiants dénoncent plusieurs manœuvres de magouilles que se livrerait cette représentation guinéenne en Tunisie

“Nous devons percevoir chaque mois 50 dollars comme bourse de traitement. Mais ils ne nous donnent que 40 dollars par trimestre. En plus, à chaque début de vacances on doit nous donner 500 dollars pour les primes de vacances de 2 mois c’est-à-dire 250 par mois et pour les deux mois, c’est ce qui fait 500, plus maintenant ils nous doivent 4 mois qui font 160 dollars (40 dollarsx4). On a parlé avec le représentant du consul qui s’appelle Monsieur Macky parce que nous n’avons pas d’ambassade ici, c’est celle de l’Algérie qui gère les deux pays et il nous dit qu’il n’était pas renseigné ”, a expliqué un des étudiants qui a préféré requérir l’anonymat.

Ces étudiants se plaignent de ce retard parce qu’ils n’ont pas le droit de travailler. Pour eux, seules ces bourses leur permettent de joindre les bouts.

“Le président de la communauté guinéenne avait dit à tout le monde que la consule est là et qu’elle devait nous payer depuis le début du mois de juillet. Nous sommes presque en Août rien n’est fait, et nous souffrons ici car nous n’avons même pas le droit de travailler dans ici en Tunisie parce que nous sommes là pour des études”, ajoute cet étudiant qui a gardé l’anonymat.

Cette grogne intervient quelques jours après celle des étudiants guinéens au Maroc. À ce niveau, la manifestation avait été réprimée.

Pour le moment les autorités guinéennes en charge de l’éducation n’ont pas réagi à cette nouvelle manifestation en Tunisie.

Thierno Sadou Diallo

