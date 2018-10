UFDG rafle (presque) tout à Tougué : après l’élection du maire, le député du parti verse des larmes

Dans la commune urbaine de Tougué et environs, le processus d’installation des exécutifs communaux a pris fin ce mardi 16 octobre 2018. L’UFDG de Cellou Dalein Diallo a raflé les postes de maire et de vice-maire dans la commune urbaine et les communes rurales de Tangaly, Konah, Fatako, Kollagui, Kansagui, et koin. La commune rurale de Kollet a été remportée par un candidat indépendant. Le RPG s’est offert les communes rurales de Kouratongo et Fello Koundoua.

« Dans la commune urbaine, nous avons eu le maire et les trois vice-maires sans problème. Mamadou Diaby notre candidat, qui était déjà président de la délégation spéciale est le maire, suivi de Mamadou Saliou Baldé dit Robert 1er vice-maire, Ibrahima Diallo dit Ibrahima Angola deuxième vice-maire et Fatoumata Keita dite Fatou Koin troisième vice-maire, tous de l’ufdg. Par ailleurs, on a perdu Kollé où nous ne sommes pas parvenus à ramener le candidat indépendant vers nous. A kouratongo c’est Samba Camara qui nous a battus, ils ont tous pris. J’avoue qu’on ne pouvait rien car on n’a eu que 6 conseillers sur 17 et à Fello-Koundoua ils ont manipulé l’un de nos conseillers puisque nous avons 6 conseillers et le Rpg 5. Pour nous calmer, le poste de vice-maire est revenu à l’ufdg », explique Dr Alpha Mamadou Baldé, député uninominal de Tougué.

Pour réaliser ce score dans la commune urbaine de Tougué et éviter la honte, le député uninominal a fait jurer tous les 15 conseillers. Raison pour laquelle, dit-il, il n’a pas pu retenir ses larmes après le beau triomphe de son parti.

« Il fallait car ils nous ont fatigués trop même, toute la nuit le RPG distribuait de l’argent, il nous a fallu ce matin amener le coran, chez moi ici, j’ai eu l’idée là, la nuit j’ai pris le coran, les 15 conseillers sont venus ils ont fait leur ablution, chacun a pris le coran il a juré. A 08 heures, ils ont juré avant d’aller à la commune pour voter », conclut-il.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

