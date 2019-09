Un Mouvement exige la dissolution de l’Assemblée nationale, la CENI et une conférence nationale 

« Retour aux valeurs de 1958 pour la renaissance de la Guinée », c’est le thème d’une conférence de presse animée, ce jeudi à Conakry par le Mouvement pour l’Alliance Nationale Patriotique. Ce mouvement pour l’alliance nationale patriotique est composé de Syndicat, Forum Civil Guinéen,

Selon le porte-parole de cette alliance, Aboubacar Sylla, dans sa déclaration, « Sous le règne du RPG et de son chef Alpha Condé, la Guinée n’a jamais été autant pillée, détruite et dépendante en tout, à cause de l’indifférence des puissances étrangères et des mafias de toutes sortes ».

« Depuis 1958, les pouvoirs se succèdent sans aucun changement véritable. Chaque arrivant continue les tares du précédent en les aggravant et en y ajoutant ses propres maux. Les virages historiques de 1980 et 2009/2010 se sont transformés pour le peuple en mirages et faux départs, tant les espoirs ont été déçus. La cruelle vérité est qu’au-delà des dirigeants tous accrochés à la présidence à vie, c’est la constitution et la perpétuation du même système, obstacle infranchissable pour le développement économique, social et culturel de notre peuple, qui est en jeu. C’est ce système qui a entraîné la Guinée dans cette décadence sans fin, faisant de notre pays l’un des plus misérables et des plus corrompus d’Afrique et du monde », a-t-il regretté.

« Considérant le dangereux vide institutionnel dans lequel l’actuel chef de l’état a installé notre pays et pour sortir définitivement de ce système criminel antidémocratique et corrompu, nous exigeons, à effet immédiat la dissolution de l’Assemblée nationale qui n’a plus de mandat du peuple, la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), bras du pouvoir chargé d’organiser des élections qui ne sont ni libres, ni honnêtes, ni transparentes. A titre de mesure de sauvegarde, l’interdiction immédiate de tout nouveau contrat minier et de pêche et la convocation d’une conférence nationale vérité justice et réconciliation », ajoute-t-il.

« Cette assise nationale dont les modalités seront à définir, aura à se pencher sur les 61 ans de la gestion catastrophique de la Guinée afin d’en tirer toutes leçons, de rendre justice aux victimes, de réconcilier durablement les Guinéens, de mettre en place de nouvelles institutions démocratiques viables, adaptées à nos réalités, garantissant un nouveau départ pour la Guinée, dans l’unité, la démocratie large et inclusive et le progrès », conclut-il.

Elisa Camara

+224654957322