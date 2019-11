‘’Une miss, ça doit fermer les jambes et ouvrir l’esprit’’. Je ne regrette aucunement ce que j’ai dit…

VIDÉO. Apparemment, les polémiques n’ébranlent pas la miss Guinée 2019. Dans l’émission ‘’On se lâche’’ de la radio Espace fm, la plus belle fille de Guinée en 2019 a dit hier ne rien regretter pour avoir repris une citation de Hawa Barry : ‘’une miss, ça doit fermer les jambes et ouvrir l’esprit’’.

« Je pense que j’ai été claire et tout le monde m’a écoutée. Je ne regrette aucunement de ce que j’ai dit parce que les gens doivent comprendre que cette réponse découle d’une question que beaucoup n’ont pas écouté. Donc, je n’ai aucunement de regret. J’ai dit dans un contexte bien déterminé. C’est une question qui m’a été posée et je défendais les femmes, les miss en particulier », confie-t-elle. Ajoutant que la citation phare n’est pas d’elle. « (…) Ce n’est pas ma phrase. C’est la phrase d’une femme [Hawa Barry, organisatrice de Miss Guinée Amérique du Nord] qui a toujours rappelé à ces miss qu’il faut toujours ‘’fermer les jambes et ouvrir l’esprit’’. C’est un conseil. »

Quid des critiques ? « J’aimerais dire que les critiques me permettent de faire certaines choses et chacun a sa façon de voir les choses. Comme on le dit souvent » ma vérité n’est pas ta vérité mais, c’est une vérité ». Je l’ai dit dans un contexte bien défini et je pense que mon message est bien clair à travers cet extrait ».

Plus loin, elle dit avoir quand même tiré des leçons de tout ce qu’il y a eu comme polémiques sur la toile.

« J’espérer que les filles comprendront ce pourquoi je l’ai dit. Ça concernait les miss qui se servaient de leurs beautés pour avoir ce qu’elles veulent. Je m’adressais uniquement aux miss. J’ai tiré des leçons parce qu’on tire toujours des leçons par rapport aux polémiques. Je ne regrette pas mais, ça ne veut pas dire aussi que je n’ai pas tiré de leçon. C’est une affirmation qui ne vient pas de moi », insiste-t-elle.

Mohamed Cissé

