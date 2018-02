URGENT- Décès à Conakry de l’ancien ministre Youssouf Sylla

Nous venons juste de l’apprendre. L’ancien ministre guinéen de la Pêche Youssouf Sylla est décédé ce mercredi des suites de maladie à l’hôpital sino-guinéen de Kipé, en banlieue de Conakry.

« C’est avec une profonde tristesse que je viens d’apprendre le décès de mon ami et ancien collaborateur Youssouf Sylla, des suites de maladie. En cette douloureuse circonstance, j’adresse à la famille du défunt, ses amis, ses alliés, mes plus sincères condoléances. Youssouf Sylla était un homme de talents qui a mis ses compétences au service de son pays et du parti que j’ai l’honneur de diriger. Les militants et les sympathisants de l’UFDG se souviendront toujours de notre compagnonnage.

Ainsi, dans ces moments d’affliction, je voudrais prier pour le repos de son âme », a écrit Cellou Dalein Diallo dans un communiqué.

Youssouf Sylla qui fut également directeur national du Budget a été membre influent du Bureau exécutif (BE) du principal parti d’opposition qu’il quittera en 2015.

Elisa CAMARA

