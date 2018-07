Dans un courrier adressé au secrétaire général de l’Union syndicale des travailleurs de Guinée (USTG) -dont copie a été transmise à Mediaguinee-, la Fédération syndicale autonome des banques, assurances et micro-finances de Guinée (Fesabag) a annoncé sa désaffiliation de la centrale et interdit aux camarades Sow Abdoulaye, Diallo Mamadou Alpha et Madame Onipogui Makoura de participer aux travaux de l’USTG…

Courrier FESABAG – USTG

