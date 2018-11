Urgent/ Kaloum : Aminata Touré de ‘’Kaloum YIGUI’’ élue maire avec 29 voix sur 29

L’élection du bureau exécutif communal de la Kaloum vient juste de commencer à huis clos dans une salle aménagée pour la circonstance dans l’enceinte de la Mairie de Kaloum. Seule candidate déclarée, la fille de l’ancien président guinéen Ahmed Sékou Touré présentée par le mouvement ‘’Kaloum YIGUI’’ a été élue maire par tous les 29 conseillers.

Pour l’instant, c’est l’élection des vice-maires qui est en cours.

A noter que plusieurs personnalités dont Mama Kany Diallo et Dr Djènè Keita, respectivement ministre du Plan et du Développement Economique et ministre de la Coopération Internationale et l’Intégration Africaine sont présentes à cette cérémonie. Nous y reviendrons !

Youssouf Keita, depuis la commune de Kaloum