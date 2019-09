Urgent : un éboulement fait plusieurs morts à Kankan-Koura

Nous venons juste de l’apprendre. Un éboulement s’est produit très tôt ce vendredi 6 septembre, dans une mine d’or artisanale de Kankan-Koura, dans la commune urbaine de Kankan. Selon nos informations, le drame aurait fait plusieurs victimes.

Pour l’instant, on parle même de six (6) corps retrouvés dans les décombres et les recherches se poursuivent activement en présence des autorités administratives et locales.

Nous y reviendrons !

Youssouf Keita