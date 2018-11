USA : Trump dénonce une justice politisée et s’oppose au chef de la Cour suprême

Donald Trump a dénoncé mercredi l’existence de « juges pro-Obama », engageant une polémique extraordinaire avec le président de la Cour suprême, John Roberts, qui s’était auparavant permis de recadrer le président américain en affirmant l’impartialité des magistrats.

« Je suis désolé, M. le président John Roberts, mais il existe effectivement des +juges pro-Obama+ », a tweeté M. Trump, accusant ces magistrats de prendre des décisions « choquantes » entravant sa politique de fermeté anti-immigration.

Le président de la Cour suprême est pourtant un juge conservateur, nommé à la haute cour par l’ex-président républicain George W. Bush.

Le président Trump a notamment accusé la 9e juridiction fédérale des cours d’appel américaines, qui inclut la Californie, d’avoir pris des décisions « dangereuses et peu judicieuses ».

Un juge californien a suspendu lundi un décret présidentiel instaurant un rejet automatique des demandes d’asile déposées par des migrants ayant traversé illégalement la frontière.

« C’est une honte », a réagi mardi M. Trump. « C’est un juge pro-Obama et cela n’arrivera plus », a-t-il ajouté, dénonçant un tribunal penchant selon lui du côté de ses opposants politiques.

« Nous n’avons pas de juges pro-Obama, ou Trump, ou Bush, ou Clinton », lui a répondu John Roberts, dans un communiqué à l’agence Associated Press.

« Nous avons un ensemble extraordinaire de juges dévoués qui font de leur mieux pour juger équitablement ceux qui comparaissent devant eux », a expliqué le président de la Cour suprême, l’instance au sommet de la pyramide judiciaire américaine.

Une querelle publique opposant le chef de l’exécutif et le plus haut magistrat du système judiciaire fédéral américain est un événement extrêmement rare aux Etats-Unis, d’autant plus à la veille de la fête de Thanksgiving, censée être un moment d’apaisement et de consensus national.

