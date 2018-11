[Verbatim] Cellou Dalein Diallo: ‘’notre pays ne basculera pas’’

Face à ses militants hier, le chef de l’opposition Cellou Dalein Diallo –qui s’est embarqué hier pour Paris- a déclaré dans son discours que la Guinée, ‘’notre pays ne basculera pas. Les affrontements souhaités par les prophètes de malheurs et des instigateurs de la haine n’auront pas raison de notre amour pour notre pays’’. Extrait poignant de son discours…

« (…) Je voudrais, une fois encore, m’incliner pieusement devant l’âme des disparus et adresser mes plus sincères condoléances aux familles éplorées. Je m’engage, ici, solennellement, que toutes ces morts ne seront pas vaines. Mais elles ne seront pas non plus le prétexte de nouvelles violences, nourries par des désirs de vengeance qui en rajouteront à la fragilisation de notre tissu social. Notre pays ne basculera pas. Les affrontements souhaités par les prophètes de malheurs et des instigateurs de la haine n’auront pas raison de notre amour pour notre pays. Ma volonté de préserver l’unité de notre Guinée, ma détermination à semer et arroser les graines de la fraternité entre les filles et les fils de notre Guinée restent inébranlables. C’est le sens de ma lutte politique.

Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens ! »