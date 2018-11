[Verbatim] Siaka Barry : ‘’Gassama a eu le courage de démissionner là où je n’ai pas fait moi-même’’

« Je salue le courage, l’abnégation, la pugnacité et le patriotisme de mon cher ami, l’ex-collaborateur, le ministre Gassama Diaby. Un ministre que j’ai appris à connaître très tôt. Je vous rappelle que c’est d’abord un compagnon de l’école. C’est quelqu’un que j’apprécie pour sa liberté de ton, son sens élevé de la patrie, son amour pour la vérité et l‘unité nationale, dans les fonctions qu’il a eues à incarner avec brio dans le gouvernement. Il n’était pas là pour ériger des infrastructures, inaugurer des ponts, il n’était même pas là pour gérer la justice contrairement à tout ce que les gens croient, il était là pour éduquer le citoyen, cultiver chez le citoyen un haut sens de la patrie et pousser le citoyen vers plus de responsabilité dans sa vie de tous les jours, et c’est ce que le ministre Gassama a fait. Il éduquait par les verbes. Les verbes là, c’est ce qui était l’action chez lui.

Je vous fais la confidence, que j’ai empêché une fois Gassama de déposer sa démission par le passé. Il assumait ses positions avec courage, c’est ce qu’il faut reconnaître et saluer chez ce grand homme.

C’est avec beaucoup de peine que je vois l’une des voix les plus discordantes au sein du gouvernement s’en aller. C’est vrai qu’un gouvernement n’est pas une tribune de débat contradictoire, mais Gassama avait la particularité de transporter le débat citoyen sur la place publique.

Son ministère était un ministère consultatif, il n’était pas opérationnel. Il conçoit, réfléchit et oriente le gouvernement dans le cadre de l’unité nationale et de la citoyenneté.

Il a eu le courage de démissionner là où je n’ai pas fait moi-même et je ne l’aurai pas fait. Je crois que c’est tout à son honneur » [Siaka Barry, ancien ministre de la Culture, des Sports et du patrimoine historique sur Djigui fm, cité par MosaiqueGuinée].